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В Вагайском районе загорелся дом из-за неисправной розетки

Происшествия, 10:48 01 августа 2024

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Неисправная электрическая розетка стала причиной возгорания частного жилого дома. Пожар случился в пер. Калиновский в с. Вагай вечером 31 июля. Два пожарных расчета и добровольная пожарная дружина оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Тюменцам напоминают: монтаж электропроводки должен выполнять только специалист; нельзя использовать проводку и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией; не стоит пользоваться повреждёнными розетками; не нужно включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов, особенно большой мощности; нельзя оставлять электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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