В Вагайском районе загорелся дом из-за неисправной розетки

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Неисправная электрическая розетка стала причиной возгорания частного жилого дома. Пожар случился в пер. Калиновский в с. Вагай вечером 31 июля. Два пожарных расчета и добровольная пожарная дружина оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Тюменцам напоминают: монтаж электропроводки должен выполнять только специалист; нельзя использовать проводку и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией; не стоит пользоваться повреждёнными розетками; не нужно включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов, особенно большой мощности; нельзя оставлять электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться.