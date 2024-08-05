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В Ярковском районе выявили заросшие травой и деревьями сельхозземли

Общество, 10:52 05 августа 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Земельный участок площадью 62 тыс. 722 кв. метров, заросший травой и деревьями, выявили в Ярковском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Зарастание земельных участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью приводит не только к снижению и ухудшению качественного состояния земель, но также является угрозой возникновения лесных пожаров", - подчеркнули в управлении.

Поскольку собственник не выполнил требования по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, его привлекли к административной ответственности. Также он будет обязан устранить нарушения.

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