В Ярковском районе выявили заросшие травой и деревьями сельхозземли

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Земельный участок площадью 62 тыс. 722 кв. метров, заросший травой и деревьями, выявили в Ярковском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Зарастание земельных участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью приводит не только к снижению и ухудшению качественного состояния земель, но также является угрозой возникновения лесных пожаров", - подчеркнули в управлении.

Поскольку собственник не выполнил требования по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, его привлекли к административной ответственности. Также он будет обязан устранить нарушения.