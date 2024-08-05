1 тыс. 217 тюменцам оказали помощь врачи скорой в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 217 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь медики скорой с 3 по 4 августа. В экстренной форме поступило 629 вызовов, остальные — в неотложной, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В стационары доставили 575 пациентов. В поликлиники передали 582 вызова, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 73 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, которые не требовали выезда скорой.