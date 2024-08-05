  • 5 августа 20245.08.2024понедельник
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер юго-западный

Ребенок пострадал в дорожной аварии в Ялуторовске

Происшествия, 19:40 05 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП на перекрестке улиц Ишимской и Красноармейской в Ялуторовске 5 августа. Здесь столкнулись автомобили "Фольксваген" и "Мицубиси".

По предварительным данным, водитель "Фольксвагена" не пропустил вторую иномарку, ехавшую по главной дороге. Светофор в момент ДТП не работал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В аварии пострадали 40-летний водитель "Фольксвагена" и его 11-летний сын, жители села Киево. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 05.08.2024Ребенок пострадал в дорожной аварии в Ялуторовске
19:03 05.08.2024МЧС: пожар на улице Чекистов в Тюмени ликвидирован
18:50 05.08.2024Житель Упоровского района лишился автомобиля за пьяное вождение
17:29 05.08.2024На улице Чекистов в Тюмени горит строительный мусор