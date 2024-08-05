Ребенок пострадал в дорожной аварии в Ялуторовске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП на перекрестке улиц Ишимской и Красноармейской в Ялуторовске 5 августа. Здесь столкнулись автомобили "Фольксваген" и "Мицубиси".

По предварительным данным, водитель "Фольксвагена" не пропустил вторую иномарку, ехавшую по главной дороге. Светофор в момент ДТП не работал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В аварии пострадали 40-летний водитель "Фольксвагена" и его 11-летний сын, жители села Киево. Обстоятельства ДТП выясняются.