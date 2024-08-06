Школу на 1100 мест по улице Красных Зорь в Тюмени сдадут летом 2026 года

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

До конца 2024 году строители возведут коробку здания школы на 1 тыс. 100 детей на ул. Красных Зорь в Тюмени и перейдут к отделочным работам. В этом убедились инспекторы Госстройнадзора Главного управления строительства, которые побывали на строительной площадке.

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Строительные работы идут по графику, каменщики кладут стены первого и третьего блоков. На втором (административном) блоке монтируют колонны. В строительстве задействовано 76 человек.

Планируется завершить строительство школы летом 2026 года.