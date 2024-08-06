Тюменским предпринимателям показали инвестиционную привлекательность Ялуторовска

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый инвестиционный тур для 35 предпринимателей Тюменской агломерации провели в Ялуторовске и Ялуторовском районе 6 августа. Они посетили ряд промышленных предприятий, объектов туризма и общественного питания.

Для представителей бизнеса открылись новые возможности для инвестирования, создания производственно-кооперационных цепочек.

"Инвестиционный тур организован по поручению губернатора Тюменской области с целью - познакомить предпринимателей с инвестиционным потенциалом Ялуторовска и Ялуторовского района. Это предприниматели направлений: промышленность, туризм, общественное питание. В программу тура вошли объекты, связанные с этими видами деятельности. По итогам ждем новые бизнесы в муниципалитетах", - рассказала заместитель начальника отдела территориального развития Инвестиционного агентства Тюменской области Кристина Фролова.

Инициаторами запуска цикла инвестиционных туров в муниципалитеты региона стали – инвестиционное агентство, торгово-промышленная палата и бизнес-сообщество. Тюменский бизнес умеет развиваться, масштабироваться за пределами области и даже страны. Пришло время показать перспективы внутри региона, считает президент ТПП Ольга Езикеева.

"Развиваться внутри региона – это нормальная история. Люблю коллективный разум, соединять вот это все. Эффект получается больше, чем от одного какого-то узкого проекта", - уверена она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В течение дня тюменские предприниматели побывали в термальном парке "Фешенель" с. Карабаш, на базе отдыха "Биосфера" с. Памятное, в Ялуторовском остроге, где гостей угостили фирменными блинами с разной начинкой и напоили чаем с "острожными" травами.

Некоторые из бизнесменов уже задумались о расширении пакетных туров.

Свои производственные мощности продемонстрировали представители заводов пищевого оборудования "Ялуторовский" и строительных материалов "Поревит".

В Деловом доме "Сретенский" участники тура стали свидетелями открытия представительства ТПП Тюменской области в Ялуторовске. Соглашение о сотрудничестве подписали президент палаты Ольга Езикеева и владелец делового дома Василий Осколков.

"Это второе наше представительство, первое – в Тобольске работает давно. Наш представитель будет видеть бизнес чаще и больше. Это тоже возникновение кооперационных цепочек, закрытие каких-то потребностей бизнеса. Следующее место присутствия – Ишим. Постепенно мы двигаемся, и это принесет свои результаты", - подчеркнула Езикеева.

Предприниматель с 10-летним опытом Василий Осколков открыл деловой дом в родном Ялуторовске в 2019 году. Сейчас он станет местом встречи для бизнес-сообщества города и района.

Практика инвестиционных туров продолжится, следующий - в сентябре. Муниципалитет определят, исходя из готовности руководства показать предпринимателям возможности для развития, и интереса бизнеса вложиться в данный город, село.

Развитие инвестиционного потенциала территорий – приоритет региональной власти. Брендирование территорий, сессии "Капитанов бизнеса", совет при губернаторе, инвесттуры – все это влияет на инвестиционную привлекательность региона в целом. Неслучайно, Тюменская область из года в год лидирует в рейтинге инвестклимата страны.

Анжела Лебедева