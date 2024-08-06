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Тюменским предпринимателям показали инвестиционную привлекательность Ялуторовска

Экономика, 19:10 06 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый инвестиционный тур для 35 предпринимателей Тюменской агломерации провели в Ялуторовске и Ялуторовском районе 6 августа. Они посетили ряд промышленных предприятий, объектов туризма и общественного питания.

Для представителей бизнеса открылись новые возможности для инвестирования, создания производственно-кооперационных цепочек.

"Инвестиционный тур организован по поручению губернатора Тюменской области с целью - познакомить предпринимателей с инвестиционным потенциалом Ялуторовска и Ялуторовского района. Это предприниматели направлений: промышленность, туризм, общественное питание. В программу тура вошли объекты, связанные с этими видами деятельности. По итогам ждем новые бизнесы в муниципалитетах", - рассказала заместитель начальника отдела территориального развития Инвестиционного агентства Тюменской области Кристина Фролова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Инициаторами запуска цикла инвестиционных туров в муниципалитеты региона стали – инвестиционное агентство, торгово-промышленная палата и бизнес-сообщество. Тюменский бизнес умеет развиваться, масштабироваться за пределами области и даже страны. Пришло время показать перспективы внутри региона, считает президент ТПП Ольга Езикеева.

"Развиваться внутри региона – это нормальная история. Люблю коллективный разум, соединять вот это все. Эффект получается больше, чем от одного какого-то узкого проекта", - уверена она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В течение дня тюменские предприниматели побывали в термальном парке "Фешенель" с. Карабаш, на базе отдыха "Биосфера" с. Памятное, в Ялуторовском остроге, где гостей угостили фирменными блинами с разной начинкой и напоили чаем с "острожными" травами.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Некоторые из бизнесменов уже задумались о расширении пакетных туров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Свои производственные мощности продемонстрировали представители заводов пищевого оборудования "Ялуторовский" и строительных материалов "Поревит".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В Деловом доме "Сретенский" участники тура стали свидетелями открытия представительства ТПП Тюменской области в Ялуторовске. Соглашение о сотрудничестве подписали президент палаты Ольга Езикеева и владелец делового дома Василий Осколков.

"Это второе наше представительство, первое – в Тобольске работает давно. Наш представитель будет видеть бизнес чаще и больше. Это тоже возникновение кооперационных цепочек, закрытие каких-то потребностей бизнеса. Следующее место присутствия – Ишим. Постепенно мы двигаемся, и это принесет свои результаты", - подчеркнула Езикеева.

Предприниматель с 10-летним опытом Василий Осколков открыл деловой дом в родном Ялуторовске в 2019 году. Сейчас он станет местом встречи для бизнес-сообщества города и района.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Практика инвестиционных туров продолжится, следующий - в сентябре. Муниципалитет определят, исходя из готовности руководства показать предпринимателям возможности для развития, и интереса бизнеса вложиться в данный город, село.

Развитие инвестиционного потенциала территорий – приоритет региональной власти. Брендирование территорий, сессии "Капитанов бизнеса", совет при губернаторе, инвесттуры – все это влияет на инвестиционную привлекательность региона в целом. Неслучайно, Тюменская область из года в год лидирует в рейтинге инвестклимата страны.

Анжела Лебедева

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# инвестиционное агентство , Ольга Езикеева , предпринимательство , ТПП Тюменской области , Ялуторовск

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