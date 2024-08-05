Предприниматели и деловые сообщества Тюменской области направили губернатору 30 вопросов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 вопросов от предпринимателей и деловых объединений поступило для рассмотрения на Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области. Он начнется в режиме онлайн 7 августа в 14 часов.

"Большая часть вопросов касается действующих мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, инвестиционным проектам, развития агротуризма в регионе. Кроме того, поступило несколько вопросов по реализации регионального инвестиционного стандарта", - рассказали в региональном инвестагентстве.

Отправить вопрос можно сейчас или во время работы совета по ссылке.