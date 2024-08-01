Иностранные преподаватели назвали Тюмень гостеприимным городом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги федерального проекта "Летний институт" с учеными из восьми стран мира подвели на площадке Тюменского индустриального университета 10 августа. Сертификаты об окончании учебы по нефтегазовому направлению вручили 25 молодым преподавателям и научным сотрудникам из Китая, ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Ирака, Монголии, Сербии и Нигерии.

Двухнедельный проект проходил под эгидой Министерства науки и высшего образования России. Он существует всего второй год, но ТИУ присоединился впервые. Главная задача заключалась в том, чтобы вовлечь иностранцев в научно-образовательную среду России. Поэтому тюменский вуз сформировал программу таким образом, чтобы она была интересна представителям различных стран, имеющим разных профессиональный опыт.

"У нас уже есть определенные договоренности о дальнейшем сотрудничестве в научно-образовательной сфере со всеми. Конечно, с некоторыми вузами мы уже сотрудничали до старта проекта, но, к примеру, с иракскими это первое взаимодействие. Мы намерены приглашать наших зарубежных коллег к публикациям научных журналов ТИУ, чтобы они выступали в качестве лекторов в наших летних школах, открытых лекциях, участвовали в крупных знаковых мероприятиях в вузе и регионе. И будем стараться подключать партнеров к международным проектам и конкурсах, которые объявляет наше министерство", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" начальник отдела международной академической мобильности и протокола ТИУ Александр Гордиевский.

Для иностранцев проводили лекции, мастер-классы, практические интерактивные занятия. Они посещали учебный буровой полигон индустриального, где прошли посвящение в нефтяники, и многое другое. Также в программу включили три образовательных трека в формате стажировок на базе ТюмГУ, УрФУ, ТННЦ по "Нефтегазовому делу".

"С удовольствием расширю дальнейшее взаимодействие между Тюменским и Филиппинским университетами. К тому же я работаю на правительство Филиппин, поэтому сотрудничество пошло бы на пользу нашим странам. Будем создавать вместе проекты, связанные с нефтяной отраслью", - отметил филиппинский научный сотрудник Джейсон.

Кроме учебы, участников погрузили в историю освоения Сибири, познакомили с Тюменской областью, ее культурой и традициями. Научные сотрудники помимо тюменских достопримечательностей посетили объекты исторического наследия Ялуторовска и Тобольска.

Эван из ЮАР добавила, что программа была всеобъемлющей и ошеломляющей. "Здесь позаботились о гостеприимстве. Я не думаю, что где-то встречала такую гостеприимную нацию. Для меня это очень ценно", - поблагодарила организаторов девушка.

Напомним, в этом году "Летний институт для преподавателей и исследователей" проходит в четырех городах: Москве, Тюмени, Пскове и Нижнем Новгороде. В Россию приехало более 100 молодых исследователей из 22 стран мира.

Виктория Макарова