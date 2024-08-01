Эксперт: Россия и страны БРИКС способны предложить альтернативу деградирующему Олимпийскому движению

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Россия и страны БРИКС+, объединяющиеся на принципах взаимоуважения и справедливости в условиях сложившейся деградации Олимпийского движения, способны предложить альтернативу, основанную на этих важных общечеловеческих ценностях. В этом уверен председатель центра социального проектирования и добровольчества "Команда 2018" Михаил Васильев (Псковская область), который прокомментировал итоги прошедшей в Париже Олимпиады-2024.

То, что происходит во Франции, поп его мнению, прямо противоположно тому, что закладывал в возрожденное Олимпийское движение их соотечественник Пьер де Кубертен 130 лет назад. Пьер де Кубертен писал, что олимпизм — это определенная жизненная философия, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целостное восприятие физического тела, воли и разума, направленного на то, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества.

"В его словах звучал призыв к тому, что в спорте должен быть политический и религиозный нейтралитет, - заявил Михаил Васильев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Должна отсутствовать дискриминация расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, что является основой для такой общечеловеческой ценности как взаимоуважение!"

В Париже, по мнению многих специалистов, прошли самые скандальные в новейшей истории Олимпийские игры. Стало очевидно, что современные олимпийские игры не имеют ничего общего с играми прошлого и мировой спорт находится в очевидном кризисе.

Последний раз Олимпийские Игры без российской команды проходили в 1984 году в Лос-Анджелесе в условиях "Холодной войны".