Эксперт: трагедия в Беслане показала, насколько важно быть готовыми к любым угрозам

Фото с сайта kremlin.ru/На мемориальном кладбище «Город ангелов» в Беслане Фото с сайта kremlin.ru/На мемориальном кладбище «Город ангелов» в Беслане

Трагедия в Беслане стала страшным уроком для всей страны. И только благодаря совместным мерам и усилиям государства, образовательных учреждений и общества, мы можем надеяться, что подобные события никогда не повторятся.

Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал посещение президентом России Владимиром Путиным школы №1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт, унесший жизни 334 человек. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс.

Трагедия в Беслане, по словам Сергея Кудряшова, оставила глубокий след в сердцах всех россиян и показала, насколько важно быть готовыми к любым угрозам и как необходимо защищать наших детей. "Одним из главных уроков стало понимание того, что безопасность образовательных учреждений должна быть приоритетом для государства и общества, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - После трагедии в Беслане были приняты многочисленные меры для повышения безопасности в школах и других образовательных учреждениях. Одной из первых мер стало усиление охраны школ. Практически во всех образовательных учреждениях появились профессиональные охранники, а также системы видеонаблюдения и контроля доступа, что позволяет своевременно выявлять и предотвращать потенциальные угрозы".

Глава государства впервые посетил школу в Беслане. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тыс. заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах размещены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой - так как террористы не давали захваченным людям еды и воды, те сильно страдали от жажды и голода. Каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти.