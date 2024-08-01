Эксперт прокомментировал открытие в Тюмени бульвара Пожарных и Спасателей

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Герои всегда рядом, но мы их не всегда замечаем, и хорошо, что в регионах появляются новые пространства, где можно почтить память товарищей и посмотреть на доблестные будни. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал торжественную церемонию открытия бульвара Пожарных и Спасателей в Тюмени.

"Часто мы не замечаем ту работу, которую делают простые ребята из МЧС, а работа эта связана с постоянными рисками для жизни, и спасённых ими людей тысячи. Отрадно, что появляются новые пространства для жителей регионов, где можно почтить их память", - написал Альберт Комахидзе на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

История бульвара началась в 2017 году, когда на карте Тюмени появилась улица, названная в честь людей, круглосуточно охраняющих безопасность земляков.

К разработке проекта бульвара приступили в 2020 году. Благодаря совместной работе администрации Тюмени, Главного управления МЧС России по Тюменской области, ветеранской организации пожарных и спасателей, застройщика "ЭНКО" идею воплотили в жизнь.

"Объект станет местом притяжения земляков, поскольку это не просто красивое и удобное место для отдыха, но и дань уважения мужеству людей, которые спасают жизни и обеспечивают пожарную безопасность, - сказал губернатор Александр Моор. - Мы постоянно убеждаемся в профессионализме и верности своему долгу наших пожарных и спасателей. Это было много раз – во время лесных пожаров и в этом году во время паводка".