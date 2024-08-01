Новый учебный год начнется в школах с обсуждения образа будущего

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Разговоры о важном", введенные в сентябре 2022 года в школах страны, абсолютно оправданные и полезные элементы воспитания бережного и уважительного отношения к истории страны, а также действенное средство формирования граждан и оберегов России. Об этом заявил член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко, анализируя эту инициативу общества "Знание".

"Осуществление на системной основе воспитательной работы с молодежью считаю значимой составной учебного процесса в образовательных учреждениях", - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Важен, по словам Евгения Савченко, неформальный подход к этой работе, потому как дети чувствительны к фальши и быстро теряют интерес к тем, кто позволяет по отношению к ним безразличие. "Понимая это, в родной мне Челябинской области, сложилась добрая традиция, когда не только 1 -3 сентября, но и в течении всего учебного года, участие в разговорах о важном принимают ветераны вооруженных сил и органов правопорядка, имеющие реальный опыт защиты страны с риском для здоровья и жизни. Также перед детьми выступают герои труда, усвоившие: труд всему голова, а не праздное и потребительское отношение к своей стране и народу", - подчеркнул он.

2 сентября во всех школах страны новый учебный года начнется с разговоров о важном. Этот внеурочный предмет в форме классного часа появился два года назад по инициативе общества "Знание".

В новом учебном году темой первого урока станет "Образ будущего". Так же в сентябре ребята пройдут такие темы как "Век информации", "Дорогами России" и "Путь зерна".