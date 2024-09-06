В Тюменской области студенты получают теоретические знания и практические навыки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменской области смогут получать не только теоретические знания, но и практические навыки в рамках кластера "Транспорт и дорожное строительство". Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, комментируя открытие кластера.

По его словам, подготовка высококвалифицированных кадров на основе комплексного взаимодействия образовательных организаций с предприятиями – главная задача кластера.

"Созданный кластер является важным шагом в развитии профессионального образования и подготовки высококвалифицированных специалистов, необходимых для успешного развития региона и страны в целом. Студенты будут получать не только теоретические знания, но и практические навыки, возможность работать на реальных объектах и участвовать в текущих проектах. Доступ к новейшим технологиям и оборудованию, что повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда, - отметил Сергей Кудряшов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Подготовка квалифицированных специалистов позволяет улучшить качество дорожного строительства и транспортной инфраструктуры, что, в свою очередь, положительно скажется на экономическом развитии Тюменской области".

Новый кластер "Транспорт и дорожное строительство" федерального проекта "Профессионалитет" начал работу на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Преимущество кластера в том, что он объединяет систему среднего профессионального образования, которое готовит кадры для региона и предприятий реального сектора экономики. Подготовка идет по пяти направлениям: строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; машинист дорожных и строительных машин; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

В планах на 2024 год - обучение 810 человек, в 2025 году начнут готовить 1 тыс. 405 студентов. "Важно, чтобы ребята после окончания заведения уже точно были устроены, а главное, чтобы они работали по своей специальности и имели перспективы для роста", - считает губернатор Александр Моор, побывавший на открытии кластера.