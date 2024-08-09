Эксперт считает стратегическим решение по развитию обрабатывающей промышленности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководством страны принято стратегическое решение по развитию обрабатывающей промышленности. Это подчеркнул старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник (Нижегородская область), комментируя итоги совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Президент указал, что доля импорта в стране должна сокращаться не путем заградительных мер, а благодаря собственным производствам, готовым обеспечивать внутренние потребности в продукции обрабатывающей промышленности и других отраслей.

"Уровень экономического развития страны определяется величиной добавленной стоимости создаваемой при производстве товаров, - отметил Александр Прудник, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Низкий уровень развития характеризуется высокой долей необработанного вообще или низкой обработки сырья в структуре экспорта. Превращение исходного сырья в высокотехнологические товары находятся, в этом случае, в руках закрытого клуба развитых государств. При этом страны-поставщики исходных ресурсов, затем приобретают у этих стран товары, изготовленные из поставленного ими сырья".

Непропорционально высокий разрыв в стоимости сырьевого экспорта и технологического импорта является, по оценке эксперта, своеобразной рентой, которую поставщики сырья вынуждены платить за свой низкий технологический уровень. Именно по этой причине на протяжении многих десятилетий остаются неразвитыми так называемые "развивающиеся страны", обладающие, при этом, колоссальными природными богатствами.

"Преодолеть этот замкнутый цикл можно только одним путем: инвестировать полученные средства за экспорт товаров с низкой добавленной стоимостью в собственную обрабатывающую промышленность. Сейчас перед Россией стоит именно такая задача, - считает Александр Прудник . - Реализация этого плана будет иметь мультиплицирующий эффект для всей социально-экономической системы страны. Развитие обрабатывающей промышленности потребует создание собственного развитого станкостроения, химической промышленности, цифровых технологий. Это, в свою очередь, потребует развитие системы подготовки высокопрофессиональных специалистов и прикладных научных исследований. В конечном итоге, на этом пути естественным образом произойдет формирование технологически, социально, культурно и политически высокоразвитого общества".