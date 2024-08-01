Эксперт: новый закон не ограничит свободу владельцев пабликов с 10 тыс. подписчиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Госдума приняла поправки, обязывающие блогеров с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Предлагаемые законодателями меры не ограничивают свободу владельцев пабликов, это попытка вернуть ответственность за распространяемую информацию в интернете.

Такую точку зрения высказала председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова.

"Анонимным источникам информации доверять нельзя, примеров обмана и мошенничества предостаточно, сколько фактов выманивания денег у доверчивых людей, их подталкивают на необдуманные действия, даже на преступления. Сейчас это попытка вернуть ответственность за распространяемую информацию в интернете. Если печатные СМИ должны отвечать за свои публикации, почему же электронные источники – не делают этого? Считаю, что необходимы понятные и общие для всех секторов масс-медиа правила", - подчеркнула она на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Нина Чиплакова отмечает, что онлайн-платформы сегодня выполняют роль СМИ, распространяя информацию на неопределенный круг лиц. При этом анонимность Telegram-каналов или пабликов в других социальных сетях позволила так называемым хейтерам выйти на новый уровень. Например, без оглядки на законность вбросить негатив против известного человека, компании или государства, уповая на свою анонимность. В этом контексте сведения о пользователе, распространяющем информацию в соцсети или мессенджере, безусловно необходимы.

"Необходимо применять все возможные меры для того, чтобы интернет-пространство стало более прозрачным и безопасным. Наша региональная Общественная палата, например, совместно с общественными организациями сотрудничает с "Лигой безопасного интернета", - добавила эксперт.

Напомним, что владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны подать Роскомнадзору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. Речи о блокировке каналов без идентификации не идет, но они не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами.