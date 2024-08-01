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10 пьяных водителей задержали в Тюменской области за ночь

Общество, 14:17 17 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10 пьяных водителей задержали в Тюменской области в ночь на 17 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Около четырех часов утра в посёлке Голышманово инспекторы ДПС остановили автомобиль "ВАЗ-2110". 31-летний водитель управлял автомобилем, в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0.99 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что пил в баре, а после поехал домой.

Автомобиль задержан, на водителя составлен административный материал за пьяное вождение.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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