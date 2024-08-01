Конфликт между родителями молодоженов привел к условному сроку и сломанной челюсти

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Попытка тюменца приобщить свойственника к оказанию материальной помощи детям-молодоженам завершилась уголовным делом.

По материалам пресс-службы объединенной судебной системы Тюменской области, 36-летний мужчина, находясь в подвыпившем состоянии, решил высказать обиду новоиспеченному свату. По его мнению, семья невестки недостаточно помогает молодой семье материально, а ее мать регулярно приходит в гости в состоянии опьянения. Свои претензии тюменец сначала высказал свойственникам по телефону, а потом пригласил свата домой "на мужской разговор".

"Разговор" быстро перерос во взаимные оскорбления и драку. После этого гостю пришлось ехать в травматологию со сломанной челюстью. По факту причинения тяжкого вреда здоровью правоохранители возбудили уголовное дело.

Желая загладить свою вину, обвиняемый выплатил 50 тыс. рублей потерпевшему в знак компенсации морального вреда. Однако полностью решить конфликт это не помогло - Ленинский районный суд назначил два года условно с испытательным сроком на один год и ограничил выезд.