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Житель Викуловского района лишился автомобиля за нетрезвое вождение

Происшествия, 16:47 22 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль ВАЗ-21120 конфисковали у 37-летнего жителя Викуловского района за повторную пьяную езду.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в начале 2024 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Однако в июне он вновь пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21120. Нарушителя задержали на автодороге Абатское – Викулово.

С учетом позиции государственного обвинителя Викуловский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два 2 года. В доход государства был конфискован и его автомобиль.

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# Викуловский район , прокуратура Тюменской области , пьяные водители

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