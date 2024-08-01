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Сдать нормы ГТО всей семьей можно в Комсомольском сквере

Спорт, 10:57 23 августа 2024

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тестирование норм комплекса ГТО состоится в рамках семейного спортивного праздника "Деда, баба, папа, мама, и я - спортивная семья!" в сквере Комсомольский 24 августа.

К участию приглашаются семейные команды, состоящие из двух взрослых и одного ребенка. Возрастные ограничения: с 6 до 80 лет и старше. Им предстоит выполнить наклоны вперед на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа, прыжки в длину с места, рывок гири 16 кг.

Регистрация участников начнется в 9 часов. Торжественное открытие состоится в 11 часов, площадки ГТО продолжат работу до 14 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Напомним, синоптики обещают субботу без осадков.

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