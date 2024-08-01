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Лигу марафонов Урала и Сибири предложил создать глава Тюмени

Общество, 12:15 25 августа 2024

t.me/mv_afanasev

Создать Лигу марафонов Урала и Сибири предложил глава Тюмени Максим Афанасьев по итогам участия в Тобольском марафоне 25 августа.

"Уже много лет я участвую в марафонах. Большое количество зрителей, приходящих на спортивные мероприятия, придают спортсменам азарта, заряжают их энергией. Многие и сами на следующий год выходят на старт. С каждым годом растёт количество забегов и число бегунов. Вместе с этим повышается качество и уровень проводимых мероприятий. Поэтому я предложил Создать Лигу марафонов Урала и Сибири", - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.

Первые шаги к созданию данной организации были сделаны в Тобольске, там впервые прошел забег мэров городов УФО.

"Я пробежал с главами 2,2 км вокруг Красной площади, а также, как и тысячи участников, пробежал дистанцию 5 км. На стартах было много команд организаций. И это здорово! Забег посвящен 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева. Я благодарю компанию СИБУР, которая всегда с большим удовольствием включается в полезные и перспективные проекты. Огромное спасибо волонтерами, спонсорам", - поблагодарил Максим Афанасьев.

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Всего более 2 тыс. атлетов из разных городов приехали на Тобольский марафон. Глава Тюмени пригласил марафонцев на открытие сезона в мае 2025 г.

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# Максим Афанасьев , марафон

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