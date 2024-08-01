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Более восьми тысяч тюменцев объединил новый сезон проекта "Спортивный заряд"

Общество, 13:27 30 августа 2024

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более восьми тыс. тюменцев всех возрастов приняли участие в шестом сезоне городского физкультурного проекта "Спортивный заряд".

На общегородских площадках, в лесопарковых зонах - всего на 12 локациях - квалифицированные тренеры из 10 фитнес-клубов и инструкторы по спорту проводили бесплатные занятия для всех желающих.

Подведение итогов и закрытие сезона состоялось на площади у коворкинг-пространства "Улетная точка". Гостей и участников поприветствовал начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Артем Патраков. Он отметил важность занятий физкультурой среди горожан и их отличную подготовку.

По традиции тренеры проекта получили благодарности за сотрудничество и вклад в развитие физкультуры и спорта в Тюмени. Яркой точкой закрытия стала массовая зарядка с участием гостей мероприятия.

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# спортивный заряд , физкультура

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