Тюменская делегация представляет регион на фестивале славянского искусства "Русское поле"
Общество, 20:21 30 августа 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Делегация Тюменской области участвует в XII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле", который проходит в Москве 30 и 31 августа. Регион представляют фольклорный ансамбль "Росстань" и мастерская Тюменского махрового ковра.
В программе "Росстани" — лирические песни с. Шаблыкино Ишимского района и плясовые произведения Викуловского района, сообщает инфоцентр правительства области.
В первый день фестиваля пройдет конкурсная программа, а во второй — выступление участников и представление продукции российских регионов на территории Московского государственного музея-заповедника "Коломенское".