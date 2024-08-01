Тюменская делегация представляет регион на фестивале славянского искусства "Русское поле"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области участвует в XII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле", который проходит в Москве 30 и 31 августа. Регион представляют фольклорный ансамбль "Росстань" и мастерская Тюменского махрового ковра.

В программе "Росстани" — лирические песни с. Шаблыкино Ишимского района и плясовые произведения Викуловского района, сообщает инфоцентр правительства области.

В первый день фестиваля пройдет конкурсная программа, а во второй — выступление участников и представление продукции российских регионов на территории Московского государственного музея-заповедника "Коломенское".