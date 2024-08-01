Молодых тюменцев приглашают к участию в конкурсе антикоррупционной рекламы
Общество, 12:10 31 августа 2024
| Фото: anticorruption.life
Принять участие в международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!" приглашают тюменцев.
Заявиться на участие и показать свои творческие идеи можно на Интернет-платформе. Там размещены правила проведения конкурса с информацией об условиях и критериях оценки работ.
Конкурс проводится по трем номинациям: "Лучший плакат", "Лучший рисунок" и "Лучший видеоролик". сообщает департамент финансов Тюменской области.