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Молодых тюменцев приглашают к участию в конкурсе антикоррупционной рекламы

Общество, 12:10 31 августа 2024

anticorruption.life | Фото: anticorruption.life

Принять участие в международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!" приглашают тюменцев.

Заявиться на участие и показать свои творческие идеи можно на Интернет-платформе. Там размещены правила проведения конкурса с информацией об условиях и критериях оценки работ.

Конкурс проводится по трем номинациям: "Лучший плакат", "Лучший рисунок" и "Лучший видеоролик". сообщает департамент финансов Тюменской области.

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