11 нелегалов ждёт выдворение из страны после полицейских рейдов по стройкам в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции совместно с представителями СК России и областной Росгвардии провели рейды по строительным объектам, а также на одном из рынков в Тюмени с целью выявления нелегальных мигрантов.

В результате профилактического мероприятия правоохранители задержали 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории России.

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

У 11 приезжих отсутствовали документы, подтверждающие их право на пребывание в стране. Кроме того, стражами правопорядка задержан мигрант, трудившийся на стройке без необходимого разрешения.

Сотрудники полиции составили протоколы, решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, устроившего иностранца в нарушение закона.

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В отношении 11 нелегалов материалы были направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы Российской Федерации, сообщает УМВД России по Тюменской области.