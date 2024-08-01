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11 нелегалов ждёт выдворение из страны после полицейских рейдов по стройкам в Тюмени

Происшествия, 14:01 31 августа 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции совместно с представителями СК России и областной Росгвардии провели рейды по строительным объектам, а также на одном из рынков в Тюмени с целью выявления нелегальных мигрантов.

В результате профилактического мероприятия правоохранители задержали 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории России.

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

У 11 приезжих отсутствовали документы, подтверждающие их право на пребывание в стране. Кроме того, стражами правопорядка задержан мигрант, трудившийся на стройке без необходимого разрешения.

Сотрудники полиции составили протоколы, решается вопрос о привлечении к административной ответственности предпринимателя, устроившего иностранца в нарушение закона.

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В отношении 11 нелегалов материалы были направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы Российской Федерации, сообщает УМВД России по Тюменской области.

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# мигранты , рейд

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