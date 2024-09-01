Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области призвали водителей быть внимательными на дороге

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области обращаются к родителям школьников и водителей в преддверии начала учебы.

"Тысячи отдохнувших и набравшихся сил школьников вновь приступят к учебе. Хочу обратить внимание всех участников дорожного движения на безопасность детей на дорогах. Уважаемые водители, подъезжая к образовательным учреждениям, будьте внимательнее и аккуратны, снижайте скорость, пропускайте юных пешеходов", — сказал врио начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Постовик.

В очередной раз он обратил внимание родителей на важность, ответственность и серьезное отношение к безопасности детей на дороге. Александр Постовик призвал учить с ними Правила дорожного движения, объяснять, что их нарушение может иметь самые тяжелые последствия. О необходимости осторожного поведения на дороге нужно напоминать ежедневно, убежден он.

Обеспечить безопасность юного пешехода в темное время помогут светоотражающие элементы. Чем больше их будет на одежде, тем заметнее он станет для водителей.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области

Отметим, в 2024 году по традиции администрация Тюмени в лице департамента дорожной инфраструктуры, управ провела огромную работу по проведению в соответствии с нормативами подходов к образовательным организациям. Установлены и отрегулированы светофоры Т7, нанесены разметки "Дети", обновлены разметки "зебра" на всех 580 переходах в областном центре.

Инна Пахомова