Более 800 участков дорог у школ и детсадов обследовали в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 800 участков улично-дорожной сети у детских садов, школа, вузов и ссузов обследовали сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции Тюменской области в преддверии нового учебного года.

Наличие освещения, тротуаров, дорожных знаков, светофоров Т7, искусственных неровностей и других средств организации дорожного движения проверяли они.

“При обнаружении недостатков на улично-дорожной сети применяются меры реагирования, потом контролируем их устранение. Тесно взаимодействуем с органами исполнительной власти, департаментами, управами, собственниками дорог. Обследуем улично-дорожную сеть вблизи образовательных учреждений как самостоятельно, так и в составе комиссий. Смотрим, чтобы была нанесена разметка “зебра”, обращаем внимание на наличие знаков. Проверяем светофоры”, – сказал врио начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Улично-дорожная сеть у большинства школ готова к массовому движению школьников. В Тюмени, Тобольске, Ишиме – стопроцентная готовность. Небольшие недочеты будут устранены к 1 сентября.

В Тюмени вблизи образовательных учреждений расположено 580 пешеходных переходов. Около 50 % из них нерегулируемые. 325 “зебр” оборудованы искусственными неровностями, светофорами Т7. Искусственные неровности имеются у 320 пешеходных переходов.

“Провели обследование для выявления недостатков. Где-то могла износиться разметка. Где-то погнулись знаки. Таких недостатков выявили 177. Подрядные организации уже приняли меры по устранению. 80 процентов недостатков касаются видимости светофоров дорожных знаков из-за ветвей деревьев. Постоянно мониторим дороги в этой части”, – сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Антон Иванькович.

Около 700 единиц трафаретной разметки “Дети” нанесли специалисты в зоне действия аналогичных знаков. Обновлена разметка “зебра” на всех 580 переходах в областном центре.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Брифинг с представителями региональной Госавтоинспекции и городской администрации прошел на пересечении улиц Республики и Парфенова 22 августа. Место выбрали не случайно. На участке от улицы Пермякова до Тульской действует ограничение скорости движения – до 40 километров в час. Помимо знаков здесь установлены комплексы фотовидеофиксации. В этом районе – большая концентрация детских образовательных учреждений. Это единственный участок улицы Республики, где введено такое ограничение, подчеркнул Антон Иванькович.

Сотрудники Госавтоинспекции и администрации города призывают родителей повторить с детьми Правила дорожного движения, пройти по безопасному маршруту “дом – школа – дом”. Автомобилистам же напоминают, что нужно пересмотреть манеру вождения, быть готовыми к тому, что на проезжую часть может выбежать ребенок.

Напомним, 18 июля в Тюмени дали старт информационному проекту по безопасности детей на дорогах от Госавтоинспекции и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Он призван информировать жителей региона о проблемах детской дорожной аварийности и необходимости обеспечивать безопасность несовершеннолетних.

Инна Пахомова