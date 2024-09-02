В Тюменской области стартовал региональный этап конкурса "Студент года"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный этап российской национальной премии "Студент года" стартовал в Тюменской области. В этот раз организаторы увеличили количество номинаций для участников – сейчас их около 30.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала член Студенческого совета региона Дина Мокринская.

"В федеральной повестке увеличили количество треков, поэтому мы тоже решили взять их в работу. Появились и новые, например, "Медиа года". Раньше медиа оценивалось только коллективно, то есть принимались заявки только от объединений. Также у нас есть специальные треки для студентов-медиков и педагогов", – добавила она.

Зарегистрироваться можно до 22 сентября. К форме необходимо добавить информацию о десяти своих достижениях. После эксперты оценят портфолио ребят и пригласят прошедших отбор на очный этап. Он продлится до 29 сентября и будет проходить в Студцентре и мультицентрах "Моя территория" и "Контора пароходства". Среди испытаний: самопрезентация, собеседование с экспертом и решение кейса.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победительница в номинации "Студент года" на федеральном уровне Вера Ткачева отметила, что участникам важно не гнаться за победой, а, в первую очередь, проверить свои силы и знания. На Всероссийском этапе девушка выступала от Тюменского медицинского университета в уникальном треке "Студент года. Медики". Он проходил в рамках празднования юбилея конкурса.

"У меня сначала состоялась самопрезентация, потом мы проводили консультацию с пациентом как настоящие врачи. Далее нам нужно было научно обосновать один из представленных тезисов, а также решить клиническую задачу на основе пройденного в университете материала. Но, конечно, у нас не только испытания были, но и образовательная программа. А мне важно именно улучшить свои знания и навыки. В следующем году", - сказала Вера Ткачева.

Итоги регионального этапа подведут 4 октября. Победители представят Тюменскую область на федеральном уровне.

Ознакомиться с положением и оставить заявку можно в группе Студцентра во ВКонтакте.

Виктория Макарова