Средняя предлагаемая зарплата для тюменцев составила 63 тыс. 519 рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя предлагаемая зарплата в Тюмени летом 2024 года составила 63 тыс. 519 рублей. Такую сумму готовы платить в месяц за полный рабочий день, сообщает платформа "Авито Работа".

Прирост зарплатных предложений в Тюмени по сравнению с летом прошлого года составил 1%. В целом по России этот показатель вырос на 9% за год и составил 67 тыс. 219 рублей в месяц при полной занятости.

Так, активный рост зарплатных предложений наблюдается в Ставрополе и Краснодаре — с приростом на 16%. Средняя предлагаемая зарплата в Ставрополе составила 54 тыс. 031 рубль, в Краснодаре — 66 тыс. 196 рублей

Средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.