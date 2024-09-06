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В Тюмени откроют новый филиал ДШИ "Гармония" на ул. Федюнинского

Общество, 16:08 06 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый филиал Детской школы искусств "Гармония" откроют по ул. Федюнинского в Тюмени в конце сентября. Потребность в объектах дополнительного образования в сфере культуры высокая, сказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева во время Совета по культуре Тюменской области в библиотеке им. Лагунова 6 сентября.

"Учреждение уже закупает оборудование, наводит лоск. Застройщик ТДСК передает нам помещение площадью 1300 квадратных метров в безвозмездное пользование. Новые объекты культуры открываем совместно с инвесторами, застройщиками в рамках соучастного проектирования", - пояснила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники регионального совета по культуре побывают в Индустриальной библиотеке "Литера" в районе Мелиораторов. По словам Ирины Алексеевой, модельная библиотека находится по соседству с техникумами, поэтому имеет научно-техническую направленность. Также гостей встретят в филиале ДХИ им. Митинского в ЖК "Айвазовский". Застройщик передал школе двухэтажное здание, 1100 квадратных метров. Школа работает по шести направлениям. Учеников набирают по итогам конкурсного отбора.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По завершении тура по городским объектам участники совета по культуре пройдут по экспозициям музея Словцова - "80 лет вместе" и "Культурный слой". Примут участие в открытии арт-объекта "Семья".

Анжела Лебедева

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# детская школа искусств , ДШИ Гармония , Ирина Алексеева , культура

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