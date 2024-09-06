В Тюмени откроют новый филиал ДШИ "Гармония" на ул. Федюнинского

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый филиал Детской школы искусств "Гармония" откроют по ул. Федюнинского в Тюмени в конце сентября. Потребность в объектах дополнительного образования в сфере культуры высокая, сказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева во время Совета по культуре Тюменской области в библиотеке им. Лагунова 6 сентября.

"Учреждение уже закупает оборудование, наводит лоск. Застройщик ТДСК передает нам помещение площадью 1300 квадратных метров в безвозмездное пользование. Новые объекты культуры открываем совместно с инвесторами, застройщиками в рамках соучастного проектирования", - пояснила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники регионального совета по культуре побывают в Индустриальной библиотеке "Литера" в районе Мелиораторов. По словам Ирины Алексеевой, модельная библиотека находится по соседству с техникумами, поэтому имеет научно-техническую направленность. Также гостей встретят в филиале ДХИ им. Митинского в ЖК "Айвазовский". Застройщик передал школе двухэтажное здание, 1100 квадратных метров. Школа работает по шести направлениям. Учеников набирают по итогам конкурсного отбора.

По завершении тура по городским объектам участники совета по культуре пройдут по экспозициям музея Словцова - "80 лет вместе" и "Культурный слой". Примут участие в открытии арт-объекта "Семья".

Анжела Лебедева