Юбиляров супружеской жизни отметили медалями в инфопарке в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Три семейные пары Тюменского района, супруги в которых прожили 50 и 55 лет бок о бок, чествовали в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 6 сентября. Анатолий и Нина Чмутины, Николай и Надежда Кузьменко и Тимаралей и Тамара Уразмаметовы получили памятные медали и благодарственные письма главы региона.

Торжественную церемонию провели сотрудники управления ЗАГС административного департамента администрации Тюменского района. Медали и письма юбилярам вручила глава района Ольга Зимина.

"От всей души поздравляю вас с золотым и изумрудным юбилеем. Низкий вам поклон и огромное спасибо за ту любовь, взаимопонимание, которые вы пронесли через годы, терпение и совместный труд, которые позволили столько лет жить вместе в мире и согласии. Огромное спасибо за достойных детей, которых вы воспитали. Отдельное уважение и слова признательности вам за то, что вы сохранили активную общественную и гражданскую позиции. Это очень важно, потому что вы являетесь примером семейного долголетия, взаимопонимания не только для детей и внуков, но и для своих соседей, земляков, всех жителей Тюменского района", — отметила Ольга Зимина.

Жители пос. Винзили Тамара и Тимаралей Уразмаметовы в браке — 50 лет. Тамара Мухвировна всю жизнь проработала мастером в Винзилинском жилищно-коммунальном хозяйстве. За ее плечами 38 лет трудового стажа, имеет звание "Ветеран труда". Ее муж трудился машинистом на предприятиях внебюджетной сферы. Будучи на пенсии работал охранником на Винзилинском заводе керамзитового гравия. Удостоен звания "Ветеран труда".

По словам Тамары Уразмаметовой, прожить столько лет вместе помогают доверие и любовь. Женщина помнит день знакомства с будущим супругом: приехала к нему в гости с сестрой.

"Главное, чтобы были любовь, верность, важно поддерживать друг друга. Нужно обходить все острые углы, уступать друг другу, прощать, несмотря на недомолвки", — сказала она.

Семью Уразметовых знают многие жители поселка. Председатель совета ветеранов Галия Волкова отмечает, что Тамара Мухвировна участвует в разных конкурсах, занимается творчеством. "Очень хорошая семья. Вместе ходим на танцы, десять лет занимаемся скандинавской ходьбой. 50 лет — это вроде такой большой возраст. Молодость только началась. Я горжусь, что эта семья попала на такое мероприятие", — добавила она.

Поддержать юбиляров супружеской жизни пришли их дети, внуки и друзья. По завершении церемонии мужья пригласили жен на танец и закружились под звуки вальса.

Отметим, в инфопарке на Цветном бульваре проходит отраслевой день органов загс Тюменской области. Прямо на сцене одна из молодых пар зарегистрировала свои отношения.

Инна Пахомова