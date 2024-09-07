Тюменским родителям сообщили об одной из главных угроз для детей в интернете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-груминг является одной из главных угроз для детей в интернете. Действие злоумышленника направлено на то, чтобы войти в доверие к ребенку и получить от него фото, видео, частную переписку, личного и даже интимного содержания.

"После этого начинается шантаж с целью получить еще больше такой информации. Используются различные методы социальной инженерии, чтобы запугать, ввести в заблуждение, - рассказал tmn.aif.ru руководитель направления по детской онлайн-безопасности компании Андрей Сиденко. - Цель одна: либо получить ещё больше такого контента, либо встретиться с ребёнком в реальном мире. Исследуя эту проблему, мы выяснили, что 16 процентов детей сталкивались с такой проблемой, но только восемь процентов родителей знают о том, что их ребенку писали, угрожали незнакомые взрослые".

Как подчеркивает эксперт, главная проблема в том, что дети не всё говорят своим родителям. Именно доверительные отношения – основная составляющая безопасности ребёнка как в реальном мире, так и в виртуальном. Чтобы ребёнок в любой момент мог прийти к маме, к папе и сказать, что с ним происходит, поделиться своими эмоциями, тем, что его волнует.