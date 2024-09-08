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Процедура тайного голосования по выбору губернатора проходит в Югре

Политика, 12:20 08 сентября 2024

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Процедура тайного голосования по выбору губернатора Югры стартовала на заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа 8 сентября. Оно проводится при помощи бюллетеней.

Каждый из кандидатов, которых предложил президент РФ Владимир Путин, выступил перед парламентариями, рассказав о приоритетах своей будущей работы. Это временно исполняющий обязанности губернатора ХМАО – Югры Руслан Кухарук, депутат думы ХМАО – Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЮграНефтеРазведка", депутат думы ХМАО – Югры Михаил Сердюк.

Процедура тайного голосования займет 20 минут. Подсчетом займется специальная комиссия, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# выборы губернатора , Югра

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