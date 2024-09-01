  • 10 сентября 202410.09.2024вторник
  • USD90,3853
    EUR99,9067
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

Пьяный ялуторовчанин убил приятеля молотком

Происшествия, 12:14 10 сентября 2024

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

58–летнего жителя Ялуторовского района подозревают в убийстве приятеля, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 8 сентября в д. Осинова между двумя нетрезвыми мужчинами произошла ссора. Подозреваемый нанёс удары молотком по голове своему 66-летнему приятелю.

С травмами мужчина был госпитализирован в медучреждение в Ялуторовск, где, несмотря на усилия врачей, через некоторое время скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначены необходимые экспертизы. Планируется также провести психиатрическую экспертизу подозреваемого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# следователи , уголовное дело , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 10.09.2024Пьяный ялуторовчанин убил приятеля молотком
10:13 10.09.202410 жильцов эвакуировали из задымленной многоэтажки в Тюмени
13:53 09.09.2024В Ишиме девочка провалилась ногой в открытую трубу
11:52 09.09.2024Из-за неисправной печки в Тюмени горел частный дом