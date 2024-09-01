Пьяный ялуторовчанин убил приятеля молотком
Происшествия, 12:14 10 сентября 2024
| Фото: УМВД Тюменской области
58–летнего жителя Ялуторовского района подозревают в убийстве приятеля, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 8 сентября в д. Осинова между двумя нетрезвыми мужчинами произошла ссора. Подозреваемый нанёс удары молотком по голове своему 66-летнему приятелю.
С травмами мужчина был госпитализирован в медучреждение в Ялуторовск, где, несмотря на усилия врачей, через некоторое время скончался.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначены необходимые экспертизы. Планируется также провести психиатрическую экспертизу подозреваемого.