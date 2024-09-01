На трассе Тюмень – Омск в ДТП с лосем пострадали два человека

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека получили травмы в столкновении автомобиля с лосем на 49 км автодороги Тюмень – Омск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, автомобиль Lada Granta сбил лося, выбежавшего на дорогу, а затем съехал в кювет. Животное погибло. 24-летний водитель и 18-летняя пассажирка автомобиля травмированы.

Сотрудники Госавтоинспекции советуют водителям в ночное время снижать скорость на трассах, особенно там, где имеются дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении диких животных на проезжей части.

Всего за сутки на дорогах региона в восьми ДТП пострадали 11 человек, в том числе один ребенок.

В Тюмени в ограждение въехал на автомобиле начинающий водитель со стажем за рулем полгода. А под Тюменью машина въехала в столб под управлением водителя, лишенного прав.

Участились и ДТП в темное время суток с пешеходами. Так, вечером 9 сентября под колеса автомобиля попал тюменец, перебегавший улицу Республики вне перехода.