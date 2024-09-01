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Тюменские специалисты вернули пациента к полноценной жизни после инсульта

Общество, 17:34 11 сентября 2024

Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Вести активный образ жизни, водить автомобиль и самостоятельно передвигаться без трости может тюменец после перенесенного ишемического криптогенного инсульта. Восстановиться мужчине помогли специалисты Областного реабилитационного центра.

Его история болезни началась весной 2024 года. Тюменец резко почувствовал себя плохо: возникла выраженная головная боль, головокружение и шум в ушах. Бригада скорой помощи оперативно доставила пациента в приемное отделение регионального сосудистого центра ОКБ №2.

После лечения и первичного восстановления тюменца направили в Областной реабилитационный центр. Врачи поставили цель - научить мужчину самостоятельно передвигаться без трости и помочь вернуть утраченные навыки. В курс восстановления включили массаж, физиолечение, занятия с логопедом, кинезиотерапияю стретчинг.

"В течение двух недель восстановилась речь, увеличилась сила в конечностях, пациент безопасно стал ходить самостоятельно с опорой на трость. Но из-за высокого тонуса в левой руке сложно было восстановить движения в ней. В связи с чем принято решение о проведении курса ботулинотерапии с последующей повторной реабилитацией", - прокомментировала врач ЛФК Светлана Полуэктова.

Сейчас мужчина чувствует себя значительно лучше. Он вернулся к активному образу жизни и полностью себя обслуживает, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

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# инсульт , реабилитация

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