Во дворе на улице Свободы в Тюмени станет больше парковочных мест

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Количество парковочных мест на территории у домов №№ 84, 84/1, 86 на ул. Свободы в Тюмени для автомобилистов увеличат до 59. Из них семь выделят для инвалидов.

Будут устроены проезды, газоны, наружное освещение, отмостка домов, отремонтированы крыльца. Решится проблема водоотведения — дождевая и талая вода начнет утекать по продольным и поперечным уклонам в новую дренажную систему.

Ресурсоснабжающие компании — АО "УСТЭК" и АО "СУЭНКО" — уже завершили ремонт сетей, осталось лишь восстановить нарушенное благоустройство. Чтобы ребятам и родителям было легче добираться до детского сада и школы, строители подрядной организации, выполняющие ремонт двора, заблаговременно, к 27 августа, уложили тротуар.

Напомним, 14 сентября глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе выездного рабочего совещания оценил ход благоустройства некоторых дворов. Представители муниципалитета также побывали на территориях у домов № 33 по ул. 50 лет ВЛКСМ, № 55 по ул. Салтыкова-Щедрина, № 82 по ул. 50 лет Октября, прошлись по одному из дворов по ул. Садовой, 84.

Кроме того, обновляются тюменские дворы по адресам: ул. 50 лет ВЛКСМ, 33, и ул. Салтыкова-Щедрина, 55, работы в них выполнены на 85%. Готовность территории у дома № 82 по 50 лет Октября составляет 89%.

Максим Афанасьев отметил активность самих жителей, которые не устают наблюдать за благоустройством, задают уместные вопросы.

Например, в целях безопасности подходов к дому № 84 по ул. Садовой глава поручил в ближайшее время проложить пешеходные тротуары. Он считает, что осенью это следует сделать в первую очередь. Также в ходе рабочей встречи выяснилось, что необходимо внести некоторые изменения, связанные с созданием водоотводов во дворе на ул. Салтыкова-Щедрина.

“Есть вопросы, которые надо решать здесь и сейчас, я благодарю жителей, они всегда в диалоге с управляющими компаниями и управами. Уверен, что благодаря этому мы получим качественное изменение городской среды”, – дополнил глава города.