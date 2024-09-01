Энергетики повысили надежность электроснабжения почти сотни населенных пунктов Тюменской области

| Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" завершили плановый ремонт семи высоковольтных подстанций в Тюменской области. Объекты снабжают электричеством 98 населенных пунктов в Сорокинском, Викуловском, Аромашевском, Бердюжском, Ишимском районах и Голышмановском городском округе. На проведение работ компания направила 8,7 млн рублей.

На подстанциях 110 кВ "Сорокино", "Викулово", "Каргалы", "Аромашево", "Бердюжье", "Колос" и "Земляная" прошел ремонт силовых трансформаторов и выключателей напряжением 110 кВ, а также сушка и очистка трансформаторного масла. Для комфорта потребителей подача электричества во время работ шла непрерывно по резервной схеме. Технические мероприятия на питающих центрах завершились успешными высоковольтными испытаниями.

"Россети Тюмень" уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменской области к отопительному периоду. Своевременно выполненные на подстанциях работы позволили повысить надежность электроснабжения 42 тыс. жителей жителей и социально значимых объектов в 6 муниципалитетах региона.