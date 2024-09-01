  • 19 сентября 202419.09.2024четверг
  • USD91,6712
    EUR102,0390
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер южный

Новый корпус центра "Большой Тараскуль" открыли в Тюменской области

Экономика, 22:11 18 сентября 2024

ТГ-канал Дмитрия Артюхова | Фото: ТГ-канал Дмитрия Артюхова

Новый корпус центра "Большой Тараскуль" открыли в Тюменской области 18 сентября, сообщает информационный центр регионального правительства.

Его возвели в рамках программы "Сотрудничество". Реабилитацию здесь смогут пройти юные жители Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТГ-канал Дмитрия Артюхова | Фото: ТГ-канал Дмитрия Артюхова

"Укрепить здоровье могут и дети наших защитников, а также ребята из многодетных семей, которые столкнулись с жизненными трудностями. Все это благодаря нашей межрегиональной программе "Сотрудничество". Обновили оборудование, приняли на работу дополнительный персонал, сделали уютнее пространства для отдыха и оздоровления", - рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

ТГ-канал Дмитрия Артюхова | Фото: ТГ-канал Дмитрия Артюхова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дмитрий Артюхов , оздоровление , программа Сотрудничество , Тараскуль , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:11 18.09.2024Новый корпус центра "Большой Тараскуль" открыли в Тюменской области
20:40 18.09.2024Примеры обратного инжиниринга представляют компании на выставке TNF EXPO
20:16 18.09.2024Технологический суверенитет цифровизации ТЭК обсудили российские эксперты на TNF в Тюмени
19:07 18.09.2024На TNF обсудили участие крупного бизнеса в сохранении экологии