Новый корпус центра "Большой Тараскуль" открыли в Тюменской области

| Фото: ТГ-канал Дмитрия Артюхова | Фото: ТГ-канал Дмитрия Артюхова

Новый корпус центра "Большой Тараскуль" открыли в Тюменской области 18 сентября, сообщает информационный центр регионального правительства.

Его возвели в рамках программы "Сотрудничество". Реабилитацию здесь смогут пройти юные жители Ямало-Ненецкого автономного округа.

| Фото: ТГ-канал Дмитрия Артюхова | Фото: ТГ-канал Дмитрия Артюхова

"Укрепить здоровье могут и дети наших защитников, а также ребята из многодетных семей, которые столкнулись с жизненными трудностями. Все это благодаря нашей межрегиональной программе "Сотрудничество". Обновили оборудование, приняли на работу дополнительный персонал, сделали уютнее пространства для отдыха и оздоровления", - рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.