17 свертков с наркотиками изъяли полицейские у жителя Тюмени

Мужчину 1993 года рождения, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в Тюмени на улице Широтной, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В присутствии понятых в кармане куртки мужчины оперативники обнаружили и изъяли 17 полимерных свертков с порошкообразным веществом, приготовленные к сбыту. Экспертиза показала, что злоумышленник хранил около 20 граммов синтетического наркотика "N-метилэфедрон".

Подозреваемый признался, что занимается распространением наркотиков. Через интернет он получал расфасованную партию запрещенных веществ и раскладывал в тайники, оборудованные на территории областного центра. В ходе дальнейшей работы полицейские обнаружили два тайника, в которых злоумышленник ранее успел разложить запрещенное вещество.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения виде заключения под стражу.