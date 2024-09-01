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17 свертков с наркотиками изъяли полицейские у жителя Тюмени

Происшествия, 12:25 20 сентября 2024

Мужчину 1993 года рождения, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в Тюмени на улице Широтной, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В присутствии понятых в кармане куртки мужчины оперативники обнаружили и изъяли 17 полимерных свертков с порошкообразным веществом, приготовленные к сбыту. Экспертиза показала, что злоумышленник хранил около 20 граммов синтетического наркотика "N-метилэфедрон".

Подозреваемый признался, что занимается распространением наркотиков. Через интернет он получал расфасованную партию запрещенных веществ и раскладывал в тайники, оборудованные на территории областного центра. В ходе дальнейшей работы полицейские обнаружили два тайника, в которых злоумышленник ранее успел разложить запрещенное вещество.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

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# наркотики , уголовное дело

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