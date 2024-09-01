Тренинг по предпринимательству проведут в Тюменском ГМУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-интенсив "ТехПред" пройдет в Тюменском государственном медуниверситете 27 сентября. Участников ждет восьмичасовой симулятор реального бизнеса под руководством опытных экспертов. Для участия необходима регистрация, сообщает пресс-служба вуза.

В ходе тренинга у присутствующих будет возможность попробовать свои силы в предпринимательстве, в формате деловой игры развить компанию в инновационной индустрии и получить качественную обратную связь от тренеров – диаграмму своих предпринимательских навыков.