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Тренинг по предпринимательству проведут в Тюменском ГМУ

Общество, 08:56 24 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-интенсив "ТехПред" пройдет в Тюменском государственном медуниверситете 27 сентября. Участников ждет восьмичасовой симулятор реального бизнеса под руководством опытных экспертов. Для участия необходима регистрация, сообщает пресс-служба вуза.

В ходе тренинга у присутствующих будет возможность попробовать свои силы в предпринимательстве, в формате деловой игры развить компанию в инновационной индустрии и получить качественную обратную связь от тренеров – диаграмму своих предпринимательских навыков.

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# ТГМУ , тренинг

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