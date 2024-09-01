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Молодой водитель посчитал, что дороже продаст машину, проехав по пешеходной улице в Тюмени

Общество, 21:10 22 сентября 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя "Лады", проехавшего по пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени.

19-летний "бесправник" пояснил, что он хотел подороже продать автомобиль, "засветившийся" в соцсетях. Автоинспекторы составили на него 4 административных материала за нарушения ПДД, в том числе за езду без водительского удостоверения и поездку по тротуару.

Ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортом не имея на это законного права, сообщает ГИБДД Тюменской области.

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