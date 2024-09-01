  • 23 сентября 202423.09.2024понедельник
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 7..9 С 8 м/с ветер западный

Более 75 тысяч рублей направит Ишимский район в поддержку участников СВО

Общество, 17:45 23 сентября 2024

Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

Благотворительный концерт "Zа Россию" провели во Дворце культуры в Ишимском районе. Средства в сумме более 75 тыс. рублей, полученные от продажи билетов, будут направлены на нужды специальной военной операции, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

В основу концертной программы вошли выступления местных артистов на патриотическую тематику. "Это событие стало связующей нитью между жителями района и нашими героями, которые сегодня защищают Родину. Мы никогда не забываем о солдатах и всей душой поддерживаем каждого из них. Вместе с ними мы с нетерпением ждем долгожданной победы в специальной военной операции", - сообщили в администрации района.

Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

Отметим, что с начала СВО волонтеры и неравнодушные жители Ишимского района регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам, плетут маскировочные сети и собирают средства на покупку предметов первой необходимости.

Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительный концерт , Ишимский район , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 23.09.2024В Тюмени открылся Центр ментального здоровья и реабилитации
18:25 23.09.2024Лучшие педагоги системы СПО встретятся в Тюмени на финале Всероссийского конкурса "Мастер года"
18:07 23.09.2024Культуру белорусов-переселенцев представили тюменцы на фестивале в Иркутске
17:56 23.09.202424 сентября - события дня