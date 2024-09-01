Более 75 тысяч рублей направит Ишимский район в поддержку участников СВО

| Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

Благотворительный концерт "Zа Россию" провели во Дворце культуры в Ишимском районе. Средства в сумме более 75 тыс. рублей, полученные от продажи билетов, будут направлены на нужды специальной военной операции, сообщает пресс-служба муниципалитета.

| Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

В основу концертной программы вошли выступления местных артистов на патриотическую тематику. "Это событие стало связующей нитью между жителями района и нашими героями, которые сегодня защищают Родину. Мы никогда не забываем о солдатах и всей душой поддерживаем каждого из них. Вместе с ними мы с нетерпением ждем долгожданной победы в специальной военной операции", - сообщили в администрации района.

| Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района | Фото: Пресс-служба администрации Ишимского района

Отметим, что с начала СВО волонтеры и неравнодушные жители Ишимского района регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам, плетут маскировочные сети и собирают средства на покупку предметов первой необходимости.