28 тысяч человек трудоустроили благодаря службе занятости населения в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28 тыс. человек трудоустроили благодаря службе занятости населения в Тюменской области в 2024 году, сообщает информационный центр правительства региона.

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда на 19 сентября, опубликовал департамент труда и занятости населения Тюменской области.

С 1 января по 18 сентября 2024 года в службу занятости населения Тюменской области для поиска подходящей работы обратилось 35 тыс. 700 человек, трудоустроено — 28 тыс. человек.

Уровень безработицы составляет – 0,26%. Количество зарегистрированных безработных на 5 сентября 2024 года — 1 тыс. 900 человек. В банке вакансий насчитывается 23 тыс. 200 вакансий.

Топ-5 сфер с наибольшим количеством вакансий: строительство; образование; деятельность профессиональная, научная и техническая; обрабатывающие производства; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.