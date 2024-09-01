Тюменских старшеклассников знакомят с медицинскими профессиями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старшеклассников знакомят с медицинскими профессиями на базе Тюменского медколледжа. Профориентационная программа рассчитана на два года. Первыми, кто по ней занимаются, стали учащиеся школы № 5.

"Наша задача, чтобы абитуриенты уже понимали, куда поступают, какую сферу они хотят выбрать для дальнейшей своей работы. Мы проводим такие профессиональные пробы, на которых они знакомятся с каждым направлением, что представлены в нашем колледже. За год обучения в медицинском классе некоторые ребята даже определись со спеицальностью. Кому-то ближе лабораторное дело, кто-то хочет оказывать неотложную помощь на скорой", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" куратор программы, преподаватель "Клинических дисциплин" ТМК Дарья Пантюшенко.

Занятия проводятся два раза в неделю. Ребята изучают и теорию, и практику. Так, школьники ознакомились с жизнью и деятельностью выдающихся учёных, отрабатывали навыки проведения туалета тяжелобольного пациента, познакомились с обязанностями фармацевта, работника скорой помощи, стоматолога и других профессий.

Старшеклассник Салават Мурзин за время обучения попробовал себя в разных направлениях и понял, что хочет поступить в Тюменский медицинский колледж на "Лечебное дело", чтобы выучиться на фельдшера и работать на станции скорой помощи. Его одноклассницы еще не приняли решения о подаче документов в учебное заведение, но тоже собираются связать свою жизнь со здравоохранением. Например, Маргарита Арсланова рассказала, что ее папа – невролог, а мама – медицинский логопед, поэтому, видя их работу, она тоже мечтает работать в сфере здравоохранения.

"Все мои родственники с папиной стороны имеют медицинское образование. Я сама хочу стать хирургом, так как у меня папа хирург. Да, в колледже нас не обучат на эту специальность, но я много здесь узнала для собственного развития, приобрела некоторые навыки, которые, думаю, пригодятся в будущем во время обучения", – поделилась Диана Мертисян.

За также активно включаются в волонтёрские, музейные, социокультурные программы учебного заведения, знакомятся со студенческой жизнью.

"Здорово, что они становятся мотивированы. Это уже не как пять лет назад, когда студенты говорили мне, что медицина – это не наше, мы уходим. С помощью такого профориентационного класса они понимают, что это такое. В 11 классе ребята уже принимают взвешенное решение", - подчеркнула директор Тюменского медицинского колледжа Марина Макарова.

Напомним, что ТМК станет одной из площадок для IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года-2024". Преподаватели проведут здесь открытые уроки для детей, а также поучаствуют в деловой программе.

Тюменскую область представит преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов. Всего 89 человек встретятся в столице региона для прохождения трех этапов испытаний с 28 сентября по 2 октября. Торжественное награждение состоится 2 октября, в День среднего профессионального образования.

Виктория Макарова, Александр Лабыкин