Финалистам конкурса "Мастер года-2024" расскажут о методике бесшовного образования Тюменского медколледжа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О профориентационной работе с детскими садами и школами расскажут в Тюменском медицинском колледже финалистам IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года-2024". Мастерские учебного заведения оборудованы по последнему слову техники.

"Поделимся с гостями методикой бесшовного образования, когда с детского сада начинается работа в медицинском направлении. Мы заключили соглашения с несколькими детскими садами и скоро начнем работу с малышами. Также ведется работа с 8-11 классами. К примеру, два раза в неделю ученики школы № 5 приходят к нам на экскурсии, участвуют в образовательном процессе, у них есть свои наставники. И это правильно, потому что пять лет назад мне мои студенты говорили, что медицина не мое, поэтому мы уходим. Сейчас 11-классники уже понимают, будут они в этой профессии или нет", – поделилась директор Тюменского медицинского колледжа Марина Макарова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В учебном заведении открытые уроки проведут шесть мастеров из Магадана, Чеченской Республики, Ямала, Марий Эл, Иркутской и Московской области. Они состоятся 30 сентября по пяти компетенциям: "лечебное дело", "сестринское дело", "фармация", "социальная помощь" и "акушерство". С октября начнется деловая программа. Пройдут встречи с работодателями и наставниками. Преподавателям покажут оборудование, симуляционные классы, а также расскажут о планах колледжа.

Отметим, что в Тюменский медицинский колледж, филиал которого также находится в Ялуторовске, в этом году поступило более 1 тыс. первокурсников. Сейчас здесь обучают 3 тыс. 500 студентов. Самая востребованная специальность стала "Лечебное дело" (более 15 человек на место) и "Сестринское дело" (10 человек на место).

"Первый раз за много лет мы взяли на подготовку девятиклассников. В Тюмени они учатся на направлении "Сестринское дело", в Ялуторовске - "Фармация". Кроме этого, у нас открылась новая специальность – "Медико-профилактическое дело". Это будущие санитарные фельдшеры. Группа будет плотно работать с руководителем управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галиной Шарухо. У нас лучшие студенты, помимо того, что они должны хорошо учиться, у них должно быть доброе сердце и самопожертвование ради пациента. У нас отличный показатель трудоустройства – 97 процентов, остальные три процента идут в медицинский университет", — сказала Марина Макарова.

Напомним, преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов представит Тюменскую область в финале конкурса "Мастер года-2024". Всего 89 человек встретятся в Тюмени для прохождения трех этапов испытаний с 28 сентября по 2 октября. Торжественное награждение победителя и финалистов конкурса состоится 2 октября, в День среднего профессионального образования.

Виктория Макарова