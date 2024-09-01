Конкурсную площадку по сварке организовали в тюменском техникуме для "Мастера года-2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурсную площадку по сварке организовали на новом учебном полигоне для IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года-2024" в Тюмени. Цех сварки открыли в техникуме строительной индустрии и городского хозяйства в сентябре. Современное оборудование совсем скоро смогут оценить лучшие педагоги среднего профтехобразования.

"В рамках конкурса будет представлен новый учебный цех, где находится наш полигон сварочных технологий. Уверена, коллеги, которые приедут, будут рады использовать самое современное оборудование и лабораторию", - рассказала директор техникума строительной индустрии и городского хозяйства Елена Путра.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В техникуме организуют конкурсные площадки для специалистов по техническому направлению, включая машиностроение, сварочное производство, строительство, эксплуатацию зданий и сооружений.

"Это огромная работа. Мы должны уделить особое внимание каждому мастеру, который приезжает в Тюменскую область, чтобы он почувствовал себя в хорошей компании, как говорят у нас в среднем образовании. Несмотря на то, что "Мастер года" — молодой конкурс и всего четвертый год он проводится в статусе всероссийского, мероприятие очень престижное для отраслевого сообщества. И особая гордость принимать его участников на тюменской земле", - подчеркнула Елена Путра.

В 2021 году в финале техникум и регион представлял мастер производственного обучения Олег Савчук, но победоносным стало участие в 2023 году Ивана Зарубина. Коллектив гордится своим коллегой, а его достижение расценивают как успех всего профессионального сообщества. Это и высокая оценка условий, которые создаются для развития среднего профессионального образования в регионе. И в этой части подобные учебные полигоны играют особую роль, уточнила руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций техникума Анна Пиджакова. Таких в регионе всего три – еще два находятся в физико-математической школе и в техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса.

"Он уникален тем, что здесь оборудование соответствует высоким требованиям и нормам, приближенным к производственным. На учебной практике наши студенты приближаются к реальному производственному процессу – они учатся на том оборудовании, на котором будут работать. В числе высокотехнологичного оборудования: станок с числовым программным управлением, разрывные машины, плазменные станки. Практические навыки на полигоне отрабатывают студенты всех групп третьего и четвертого курсов. Одновременно в мастерской заниматься могут 15 человек", - дополнила эксперт.

Все уникальные практики и новые технологии специалисты техникума вместе с коллегами представят в технопарке 1 октября на 15 площадках.

"Мы покажем в виде интерактивных игр, мастер-классов и дискуссий то лучшее, что есть в Тюменской области, но нет в других регионах. Например, профориентационную работу, которая создана между работодателями и образовательными организациями. Наш техникум представит три квиза и мастер-класс, как стать успешным. Это наш опыт работы по методическому сопровождению всего техникума, что позволило достичь больших результатов", - уточнила директор техникума Елена Путра.

Напомним, в финале конкурса "Мастер года-2024" Тюменскую область представит преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов. Всего 89 человек встретятся в Тюмени для прохождения трех этапов испытаний с 28 сентября по 2 октября.

Оксана Корнеенкова