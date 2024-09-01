Конкурсантов "Мастера года-2024" примет Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса станет площадкой IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года-2024", который стартует в Тюмени с 28 сентября.

22 преподавателя из Москвы, Тульской, Курганской, Астраханской, Орловской, Запорожской областей, Хабаровского края, Республики Крым и других регионов проведут в корпусах учебного заведения открытые уроки. Помимо классических, для конкурса специальностей "поварское дело" и "технология индустрии красоты" педагоги подали заявки на ряд новых компетенций, в частности, на "ювелирное дело".

"Мы ждем новых открытий от ведущих педагогов на наших уроках. Коллеги будут представлять не только теорию, но и свои лучшие практики. В этом, кстати, и есть отличие "Мастера года" от "Учителя года". Здесь важно раскрыться, влюбить детей в профессию. Несомненно, мы подготовим и наших студентов к занятиям, все они пройдут в рабочей обстановке, в профессиональной форме. Конкурс Тюменская область примет с гостеприимством", – заверила директор Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Марина Галанина.

Кроме занятий, что состоятся 29 сентября, на 1 октября запланированы круглые столы и насыщенная деловая программа. На ней участникам представят лучшие практики СПО Тюменской области.

Отметим, что в этом году в ссузах региона создали дополнительно две тысячи бюджетных мест. Как следствие, в техникум индустрии питания, коммерции и сервиса приняли 900 абитуриентов. Наибольшую популярность набрали специальности "графический дизайн", "дизайн" и "поварское и кондитерское дело".

"Наши специалисты востребованы, больше скажу, их даже не хватает. В принципе, мы можем еще расширяться, потому что в Тюменской области развивается отрасль индустрии гостеприимства. Где гостеприимство, там должны быть рестораны и кафе, а в этих местах должны работать профессионалы, которых мы стараемся готовить на высшем уровне", - добавила Марина Галанина.

Напомним, Тюменскую область в финале конкурса "Мастер года-2024" представит преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов. Всего 89 человек встретятся в Тюмени для прохождения трех этапов испытаний с 28 сентября по 2 октября. Торжественное награждение победителя и финалистов конкурса состоится 2 октября, в День среднего профессионального образования.

Виктория Макарова