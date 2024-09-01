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Финалисты Всероссийского конкурса "Мастер года" применят оборудование тобольского техникума

Общество, 10:35 10 сентября 2024

vk.com/tmts72 | Фото: vk.com/tmts72

Оборудование и инструменты для финалистов IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года-2024" в направлении "Ветеринария" поставит Тобольский многопрофильный техникум. Это единственное учреждение в Тюменской области, где готовят ветеринаров среднего звена.

"Мы соорганизаторы конкурса по поставкам оборудования. Много участников из разных регионов. Ветеринаров по Тюменской области готовим только мы в системе среднего профессионального образования. Для этого направления и привезем конкурсантам все необходимое в Тюмень. Примем самое активное участие в этом замечательном событии", - рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе Тобольского многопрофильного техникума Светлана Редькина.

Также сотрудники техникума совместно с компанией СИБУР проведут для участников конкурса мастер-класс 30 сентября.

Тобольский многопрофильный техникум с весны 2024 г. находится в стадии капитального ремонта. К работе полностью готовы лаборатории машинистов технологических насосов, компрессоров и аппаратчиков, операторов нефтехимического производства. Финальные работы подрядчик ведет в трех мастерских: лабораторно-химический анализ, промышленная робототехника и контрольно-измерительные приборы и автоматика. К концу года первый этаж будет полностью отремонтирован.

"Оснащение лабораторий продолжается при поддержке регионального правительства и компании СИБУР в рамках подписанного в мае 2024 года трехстороннего соглашения. Согласно документу создается мастер-план с участием ВШЭ, где будет прописано развитие техникума до 2030 года. В том числе и ремонтные работы предусмотрены в числе этого соглашения и программы "Тобольск настоящий". Мастер-план – это не только ремонт техникума, но и смена содержательной части, повышение качества образования, хотя оно у нас и так хорошее, как показывает рейтинг абитуриентов. В этом году конкурс на аппаратчика нефтехимического производства составил 10 человек на место. На слесарей КИП – пять на место, средний балл аттестата – 4.0. И мы видим, что ребята идут более осознанно", - считает Светлана Редькина.

Советник генерального директора СИБУР Сергей Сарычев отметил, что компании важно, какие специалисты выходят из Тобольского многопрофильного техникума.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Руководство компании, партнеры, HR-специалисты сотрудничают с техникумом на этапе формирования учебного плана, лабораторий, учебных классов. Замечательно, что у нас, в Сибири, есть такое учреждение. Никуда не надо ехать, можно на месте освоить специальности и работать, получать достойную зарплату. Это развитие молодых людей и региона в целом", - уверен Сарычев.

Напомним, преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов представит Тюменскую область в финале конкурса "Мастер года-2024". Всего 89 человек встретятся в Тюмени для прохождения трех этапов испытаний с 28 сентября по 2 октября.

Анжела Лебедева

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# Мастер года , СИБУР

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