Финалисты Всероссийского конкурса "Мастер года" применят оборудование тобольского техникума

| Фото: vk.com/tmts72 | Фото: vk.com/tmts72

Оборудование и инструменты для финалистов IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года-2024" в направлении "Ветеринария" поставит Тобольский многопрофильный техникум. Это единственное учреждение в Тюменской области, где готовят ветеринаров среднего звена.

"Мы соорганизаторы конкурса по поставкам оборудования. Много участников из разных регионов. Ветеринаров по Тюменской области готовим только мы в системе среднего профессионального образования. Для этого направления и привезем конкурсантам все необходимое в Тюмень. Примем самое активное участие в этом замечательном событии", - рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе Тобольского многопрофильного техникума Светлана Редькина.

Также сотрудники техникума совместно с компанией СИБУР проведут для участников конкурса мастер-класс 30 сентября.

Тобольский многопрофильный техникум с весны 2024 г. находится в стадии капитального ремонта. К работе полностью готовы лаборатории машинистов технологических насосов, компрессоров и аппаратчиков, операторов нефтехимического производства. Финальные работы подрядчик ведет в трех мастерских: лабораторно-химический анализ, промышленная робототехника и контрольно-измерительные приборы и автоматика. К концу года первый этаж будет полностью отремонтирован.

"Оснащение лабораторий продолжается при поддержке регионального правительства и компании СИБУР в рамках подписанного в мае 2024 года трехстороннего соглашения. Согласно документу создается мастер-план с участием ВШЭ, где будет прописано развитие техникума до 2030 года. В том числе и ремонтные работы предусмотрены в числе этого соглашения и программы "Тобольск настоящий". Мастер-план – это не только ремонт техникума, но и смена содержательной части, повышение качества образования, хотя оно у нас и так хорошее, как показывает рейтинг абитуриентов. В этом году конкурс на аппаратчика нефтехимического производства составил 10 человек на место. На слесарей КИП – пять на место, средний балл аттестата – 4.0. И мы видим, что ребята идут более осознанно", - считает Светлана Редькина.

Советник генерального директора СИБУР Сергей Сарычев отметил, что компании важно, какие специалисты выходят из Тобольского многопрофильного техникума.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Руководство компании, партнеры, HR-специалисты сотрудничают с техникумом на этапе формирования учебного плана, лабораторий, учебных классов. Замечательно, что у нас, в Сибири, есть такое учреждение. Никуда не надо ехать, можно на месте освоить специальности и работать, получать достойную зарплату. Это развитие молодых людей и региона в целом", - уверен Сарычев.

Напомним, преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов представит Тюменскую область в финале конкурса "Мастер года-2024". Всего 89 человек встретятся в Тюмени для прохождения трех этапов испытаний с 28 сентября по 2 октября.

Анжела Лебедева