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20 тыс. пачек немаркированных сигарет пытались реализовать в Тюменской области

Происшествия, 14:15 27 сентября 2024

УМВД Росси по Тюменской области | Фото: УМВД Росси по Тюменской области

Реализацию более 20 тыс. пачек немаркированных сигарет пресекли тюменские полицейские, сообщает региональное управление МВД России.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность местного жителя 1985 года рождения, подозреваемого в незаконном хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Во время обследования двух гаражей, арендованных задержанным, оперативники обнаружили и изъяли несколько десятков коробок, внутри которых находилось свыше 20 тыс. пачек безакцизных сигарет различных наименований на общую сумму около 2,8 млн рублей.

УМВД Росси по Тюменской области | Фото: УМВД Росси по Тюменской области

Предварительно установлено, что мужчина приобрёл партию нелегального табака у неизвестного лица и получил её через транспортную компанию. В последующем он реализовывал немаркированные сигареты в придорожных магазинах на территории региона.

Следственной частью СУ УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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# полиция , УМВД России по Тюменской области

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