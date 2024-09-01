Жилые дома в п. Перевалово подключат к электросетям в соответствии с планом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Работы по подключению жилых домов к электрическим сетям в поселке Перевалово идут в соответствии с планом. В начале октября ожидается поставка кабельной продукции и оборудования, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

После получения оборудования начнется реконструкция высоковольтной подстанции "Перевалово" и строительства двух линий электропередач до границ застраиваемой территории. Их протяженность составит около 14 км.

До 1 ноября к электрическим сетям подключат дома с 1 по 7 линейные проезды. Срок выполнения всех мероприятий по заключенному договору с АО "Россети Тюмень" – два года.

"Заключены все необходимые договоры для выполнения мероприятий. Определены технические решения. Ведется разработка проектной документации. Ожидается поставка основной кабельной продукции. Начаты строительно-монтажные работы, которые планируются завершить в октябре", - рассказала заместитель директора департамента ЖКХ Тюменской области Наталья Якуба.

На данный момент анализ деятельности ряда застройщиков показал, что земельные участки предлагаются приобрести многим, в том числе с расположенными на них жилыми домами. Сейчас они не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой (Переваловское муниципальное образование, северо-западная часть с. Перевалово). Кроме этого, собственник земли при межевании не учел требования к ширине участков, что не позволяет обеспечить застройку транспортной и инженерной инфраструктурой.

В связи с этим департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района подал в суд иск для защиты прав людей. Участки или дома приобрели шесть физических лиц и одно юридическое лицо.

Главное требование: осуществить действия в отношении 419 земельных участков, образовав их для строительства дорог и тротуаров, соответствующие требованиям градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативов.

На период судебных разбирательств продажа новых земельных участков и строительство на них домов, а также регистрационные действия в отношении спорных земельных участков приостановлены. Иск об аресте имущества – не заявлялся.

Основное судебное заседание состоится 28 октября.